Saretta volta a ser top 100 no ranking O brasileiro Flávio Saretta, vice-campeão do Challenger de Lugano (Suíça), neste domingo, conseguiu voltar a ser top 100 do ranking mundial de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. O desempenho da semana passada fez Saretta subir 24 posições e agora figura na 95ª colocação, com 407 pontos. O melhor brasileiro continua sendo Ricardo Mello, que nesta semana disputa o Torneio de Nottingham, na Inglaterra, como preparação para o Aberto de Wimbledon. Com 695 pontos, Mello ocupa o 54º lugar. Gustavo Kuerten caiu uma posição e agora está na 215ª colocação, com 185 pontos. Entre os melhores do ranking, o suíço Roger Federer segue tranqüilo na ponta, com 6.980 pontos. O australiano Lleyton Hewitt é o segundo, com 3.640 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, que tem 3.600. Confira os dez melhores do ranking de entradas da ATP: 1º - Roger Federer (Suíça) - 6.980 pontos 2º - Lleyton Hewitt (Austrália) - 3.640 3º - Rafael Nadal (Espanha) - 3.600 4º - Andy Roddick (EUA) - 3.590 5º - Marat Safin (Rússia) - 3.195 6º - André Agassi (EUA) - 2.275 7º - Nikolay Davydenko (Rússia) - 2.085 8º - Guillermo Cañas (Argentina) - 2.075 9º - Tim Henman (Grã Bretanha) - 1.830 10º - Joachim Johansson (Suécia) - 1.620