Saretta x Agassi por volta das 10h30 Pisar na quadra de Roland Garros e enfrentar um ídolo como Andre Agassi pode ser um sonho para qualquer jovem tenista. Mas, o inquieto Flávio Saretta, quer mais: espera fazer deste domingo, por volta das 10h30 (horário de Brasília), um dia inesquecível na sua vida e vencer um dos maiores nomes da história do tênis mundial e avançar pela primeira vez na carreira às quartas-de-final de um Grand Slam. "Agora que já cheguei à quarta rodada posso pensar em ganhar mais uma, pois aqui tem de se matar um leão por dia", disse Saretta. "Não vou me intimidar", confessou o tenista brasileiro, que já pensou até em pedir autógrafo para Agassi. O sonho, como quase todos, parece impossível. Saretta vive um bom momento, o melhor de sua carreira. Este ano já confirmou seu título em Bermudas, com o bicampeonato, chegou ainda às semifinais em Valência, venceu jogadores como Gaston Gaudio e Mariano Zabaleta. Mas foi agora, em Roland Garros, que fez história ao derrotar o ex-campeão do torneio, o russo Yevgeny Kafelnikov. A vitória exigiu um esforço tremendo de Saretta e as quase quatro horas na quadra agravaram uma lesão nas costas, que está causando problemas especialmente no seu serviço. Diante de Kafelnikov estava sacando a uma média de 180 km/h no primeiro serviço, e no quinto set esta média caiu para 145 km/h. Por sorte, Saretta ganhou a partida seguinte sem precisar de tanto esforço, pois seu adversário, o espanhol Galo Blanco desistiu no terceiro set, quando sofria com uma lesão na coxa direita, resultado dos longos jogos desde o qualifying. A Espanha também já tinha dado um presente para o brasileiro na primeira rodada, quando Albert Martin, depois de perder o primeiro set, praticamente entregou o jogo perdendo os dois seguintes por 6/0. Com um pouco de sorte e um tênis competente, Saretta já conseguiu um prêmio recorde na sua carreira: faturou quase 60 mil euros e somou também 150 pontos no ranking, o que pode levá-lo a ocupar a sua melhor colocação. Mas não está contente. "Estou confiante em meu jogo e vou enfrentar o Agassi para ganhar, não posso dizer que já estou satisfeito." Além de Agassi x Saretta, a rodada deste domingo, com previsão de mais um dia de sol forte e muito calor, como quase toda a semana, terá o duelo argentino entre Guillermo Coria x Mariano Zabaleta; Carlos Moya tem um jogo perigoso com Jiri Novak, enquanto Martin Verkerk enfrenta Rainer Schuettler.