Saretta x Safin nas quartas em Bangcoc Depois de estrear com boa apresentação diante do indiano Prakash Amritraj (duplo 6-3), o tenista brasileiro Flávio Saretta, 126º do ranking mundial, se classificou às quartas-de-final do Torneio de Bangcoc, Aberto da Tailândia, ao vencer nesta quinta-feira, de virada, o holandês Rogier Wassen por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1 e 6-2. Na próxima fase, ele terá pela frente o número 9 do mundo, o russo Marat Safin, que eliminou o checo Jiri Vanek por 6-3 e 6-4. Nos demais jogos do torneio, o holandês Dennis van Schepingen bateu o norte-americano Taylor Dent por 6-0 e 6-4 enquanto o sueco Robin Soderling superou o australiano Paul Baccanello por 6-1 e 6-3.