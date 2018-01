Sargsian será o adversário de Guga O adversário de Gustavo Kuerten na final do Torneio de São Petersburgo, que distribuiu US$ 1 milhão em prêmios, será o armênio Sargis Sargsian. Depois de Guga derrotar o espanhol Alex Corretja por 6/4 e 6/3, Sargsian entrou em quadra para enfrentar o alemão Rainer Schuettler, que era o cabeça-de-chave número 1. Mas ele surpreendeu o favorito, venceu com um duplo 6/3 e decidirá neste domingo o título com o tenista brasileiro.