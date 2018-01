Sauípe: Chuva pára e Martin classifica Numa trégua da chuva, na Costa do Sauípe, o espanhol Albert Martin garantiu sua classificação pelas quartas de final do Brasil Open, ao derrotar o francês Paul-Henri Mathieu, por 6/2 e 7/5. Os organizadores do torneio tentam terminar os jogos que haviam sido iniciados na rodada desta quarta-feira. Apesar disso, está mantida a rodada dupla para esta quinta-feira.