Schalken é eliminado no Brasil Open Cabeça-de-chave número 1, o tenista holandês Sjeng Schalken foi eliminado nesta quarta-feira na segunda rodada do Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Costa da Sauípe, na Bahia. Semifinalista no US Open, Schalken jogou mal e perdeu por dois sets a zero para o norte-americano Cecil Mamiit, com parciais de 6/3 e 7/6 (8-6). Na próxima rodada, Mamiit vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Agustín Calleri e o norte-americano Vincent Spadea.