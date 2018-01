Schalken é finalista do Brasil Open O tenista holandês Sjeng Schalken garantiu presença na final do Brasil Open, ao derrotar o argentino Gaston Etlis por 6/1 e 2/0. O jogador sul-americano sentiu uma contusão e abandonou a disputa. O adversário de Schalken na final deste domingo sairá do confronto deste sábado, às 13 horas, entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Rainer Schuettler.