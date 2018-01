Schalken elimina Guga do US Open Gustavo Kuerten se despediu nesta terça-feira do Aberto dos Estados Unidos, disputado em Nova York. Depois de vários dias jogando quando a chuva deixava, o tenista brasileiro foi derrotado sob o sol pelo holandês Sjeng Schalken, 25º do ranking, que mostrou muita regularidade e marcou 6/3, 7/6 (8/6), 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4). Guga, atualmente o 46º do mundo, deve cair umas dez posições na classificação. Ele defendia 250 pontos por ter chegado às quartas-de-final no ano passado. Tem 760 no ranking. Conseguiu 150 agora por alcançar as oitavas. O brasileiro não mostrou a mesma segurança da partida em que venceu o cabeça-de-chave número 2, o russo Marat Safin, na segunda rodada. Guga jogou o tempo todo no fundo da quadra e errou em pontos cruciais da partida. Os juízes também deram algumas bolas duvidosas em favor de Schalken. O holandês, que este ano fez boa temporada em quadras de grama, com o título em s?Hertogenbosch, a semifinal em Queen?s e as quartas-de-final em Wimbledon, quebrou o saque de Guga e chegou a 3/0 no primeiro set. Manteve e vantagem e fechou 6/3. No segundo set, Schalken já saiu quebrando o serviço de Guga e passou a dominar o duelo. O brasileiro achou um jeito de atrapalhar o adversário, tirando o peso da bola, e devolveu a quebra em 4/4. A decisão foi para o tie-break, Guga teve 5 a 3 mas deixou Schalken virar: 8 a 6. A situação continuou grave para Guga na terceira série: ele saiu quebrando o saque do holandês, mas Schalken devolveu em seguida. Novamente a decisão foi para o tie-break, Guga teve 6 a 3, deixou o adversário chegar em 6 a 5, mas fechou em 7 a 5. Na quarta série, Schalken novamente saiu quebrando o saque do brasileiro. Guga conseguiu devolver a quebra em 3/3, depois de três chances. A decisão foi para outro tie-break. Quando estava 5 a 3 para Schalken, Guga cometeu uma dupla falta: match point para o holandês, que ainda desperdiçou uma chance mas fechou em 7 a 4. Guga agora segue para a Bahia, onde jogará o Brasil Open, na Costa do Sauípe. Lá deve se encontrar novamente com Schalken, que será cabeça-de-chave 1 do torneio.