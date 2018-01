Schalken pegará Guga nas oitavas O tenista holandês Sjeng Schalken venceu nesta segunda-feira o armênio Sargis Sargsian por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/3, 3/6 e 6/1, e passou para as oitavas-de-final do US Open, nos Estados Unidos. Schalken pega agora o brasileiro Gustavo Kuerten, que eliminou o chileno Nicolas Massu. Esta partida deverá começar por volta das 16 horas. Outro que avançou no torneio foi o norte-americano Andre Agassi, que eliminou o seu compatriota Jan-Michael Gambill por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 6/3. Agassi pegará nas quartas-de-final o bielo-russo Max Mirnyi, que derrotou o suíço Roger Federer por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/4. Confira abaixo outros resultados desta segunda-feira: Younes El Aynaoui (MAR) 3 x 1 Wayne Ferreira (RSA) Juan Ignacio Chela (ARG) 3 x 0 Tim Henman (GBR) Pete Sampras (EUA) 3 x 2 Greg Rusedski (GBR) Tommy Haas (ALE) 3 x 2 Thomas Enqvist (SUE) Lleyton Hewitt (AUS) 3 x 0 Jiri Novak (RCH) Fernando Gonzalez (CHI) 3 x 0 Juan Carlos Ferrero (ESP) Arnaud Clement (FRA) 3 x 1 Guillermo Coria (ARG)