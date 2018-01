Schalken vai à semifinal do US Open Depois de enfrentar uma maratona de 3 horas e 42 minutos de jogo, o holandês Sjeng Schalken derrotou o chileno Fernando Gonzalez por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3, 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2). Com isso, o carrasco de Guga no US Open passou para as semifinais do último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Seu adversário sairá do jogo entre os norte-americanos Andy Roddick e Pete Sampras.