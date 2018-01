Schalken vence e avança no Brasil Open O tenista holandês Sjeng Schalken se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Brasil Open, ao derrotar o francês Gregory Carraz por 2 sets a 0. Cabeça-de-chave número 2, Schalken venceu com parciais de 7/5 e 6/4. O holandês espera agora o vencedor do confronto entre o americano Vincent Spadea e o chileno Hermes Gamonal.