Schalken vence na estréia no Brasil Open O tenista holandês Sjeng Schalken se classificou nesta quarta-feira para a segunda rodada do Brasil Open, ao derrotar o francês Cyril Saulnier por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 2, Schalken venceu com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/3. Na próxima rodada, o holandês vai enfrentar o francês Gregory Carraz, que eliminou o alemão Alexander Popp também em três sets: 6/1, 4/6 e 1/6. O norte-americano Vincent Spadea venceu o argentino Guillermo Cañas por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5, enquanto que o chileno Hermes Gamonal, passou pelo colombiano Michael Quintero ao vencer por 2 a 0, parciais de 7/6 e 6/2.