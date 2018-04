Schiavone é eliminada por russa na estreia em Paris

Em 1h39min, Pavlyuchenkova, número 26 do ranking da WTA, despachou a 43.ª do mundo, que chegou à quarta derrota na temporada. Melhor para a russa, que se garantiu na segunda rodada do torneio. Ela terá pela frente a vencedora do duelo entre a espanhola Carla Suárez Navarro, cabeça de chave número 7, e a sueca Johanna Larsson.

No outro jogo do dia pela primeira rodada do torneio, a tenista da casa, Caroline Garcia, foi eliminada. A número 76 do mundo caiu diante da checa Klara Zakopalova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Agora, a 34.ª do ranking enfrentará a cabeça de chave número 4, a alemã Angelique Kerber, pela segunda rodada.

TORNEIO DE PATTAYA - Também nesta segunda-feira teve início o Torneio de Pattaya, na Tailândia, e logo com a cabeça de chave número 1 em quadra. A alemã Sabine Lisicki teve muita dificuldade, mas estreou com vitória sobre a croata Donna Vekic por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4.

Agora ela terá pela frente a checa Andrea Hlavackova, que eliminou a espanhola Estrella Cabeza Candela em dois sets: 6/2 e 6/4. Nas outras partidas do dia pela primeira rodada, Shuai Peng passou por Patricia Mayr-Achleitner, Karolina Plikova eliminou Bethanie Mattel-Sands, Alison Riske bateu Anabel Medina Garrigues e Svetlana Kuznetsova derrotou Shuai Zhang.