Schiavone e Pierce na final em Moscou A italiana Francesca Schiavone e a francesa Mary Pierce vão fazer neste domingo a final do Torneio de Moscou, na Rússia. Neste sábado, as duas venceram tenistas russas nas semifinais da competição que distribui cerca de US$ 650 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Pierce derrotou a russa Dinara Safina por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Já Schiavone, que não estava entre as pré-classificadas em Moscou, ganhou da russa Elena Dementieva também por 2 a 0, com 6/3 e 6/1.