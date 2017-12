Schiavone e Sharapova ganham em Roma A tenista italiana Francesca Schiavone estreou com vitória no Torneio de Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Ela ganhou nesta segunda-feira da australiana Nicole Pratt por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Outra que começou bem foi a russa Maria Sharapova, que fez 6/4 e 7/5 na ucraniana Tatiana Perebiynis. Em outros jogos do dia, a espanhola Maria Sanchez-Lorenzo ganhou da francesa Sandrine Testud por 3/6, 6/3 e 6/4, a norte-americana Samantha Reeves venceu a compatriota Lisa Raymond por 6/4, 3/6 e 6/2, a russa Dinara Safina derrotou a italiana Mara Santangelo por 6/3 e 6/2, a russa Elena Bovina eliminou a eslovena Tina Pisnik por 6/3, 1/6 e 6/0 e a francesa Tatiana Golovin superou a norte-americana Jill Craybas por 6/4 e 6/2.