Schiavone, Jankovic e Stosur vencem na estreia em Estrasburgo

Jankovic, segunda cabeça de chave, superou a norte-americana Irina Falconi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. Na segunda rodada, ela vai enfrentar a chinesa Saisai Zheng. Campeã de Roland Garros em 2010, Schiavone derrotou outra americana, Lauren Davis, por 6/4 e 6/1. Sua próxima adversária será a francesa Virginie Razzano.

Terceira cabeça de chave, a australiana Samantha Stosur despachou a porto-riquenha Monica Puig com direito a um "pneu": 6/0 e 6/3. Na sequência, a campeão do US Open de 2011 vai duelar com a ucraniana Lesia Tsurenko.

Número 1 na lista das cabeças, a americana Madison Keys superou a compatriota Christina McHale por 6/4 e 6/3. A croata Mirjana Lucic-Baroni será sua próxima rival, após avançar na chave, contando com o abandono da bielo-russa Olga Govortsova no início da partida. Ainda nesta segunda, avançaram as francesas Alize Cornet e Kristina Mladenovic e as americanas Alison Riske e CoCo Vandeweghe.