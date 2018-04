Schiavone vence espanhola e fatura título em Marrakesh A italiana Francesca Schiavone conquistou neste domingo o Torneio de Marrakesh, no Marrocos. Cabeça de chave número 6, ela bateu sem dificuldade na decisão a espanhola Lourdes Dominguez Lino, 59.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h34min.