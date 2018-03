Schnyder elimina Sharapova em Roma Ainda não foi desta vez que Maria Sharapova conseguiu entrar para a história como a primeira tenista russa a liderar o ranking mundial. Neste sábado, em Roma, ela desperdiçou uma boa chance de chegar a Roland Garros como a nova número 1 do mundo, ao perder para a suíça Patty Schnyder por 3/6, 6/1 e 6/3. Com isso, Schnyder vai disputar a final do torneio neste domingo, contra a francesa Amelie Mauresmo, que é a atual campeã em Roma e derrotou a russa Vera Zvonareva, por 6/2 e 6/4, na outra semifinal. Esta foi a segunda chance que Sharapova desperdiçou para liderar o ranking. Na semana passada, em Berlim, a russa caiu nas quartas-de-final quando também precisava do título para assumir o posto de número 1 do mundo. Campeã de Wimbledon, Sharapova até que teve um bom primeiro set diante de Schnyder, mas deixou claro suas dificuldades técnicas para jogar no saibro. Não sabe deslizar na quadra, seus voleios não tem a mesma eficiência e não mostra também regularidade suficiente para longas trocas de bolas de fundo de quadra. Agora, a bela tenista russa parte para Roland Garros, a partir do dia 23 de maio, quando terá nova chance de ultrapassar a norte-americana Lindsay Davenport na liderança do ranking mundial.