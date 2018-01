Schuettler arrasa americano no Brasil Open O tenista alemão Rainer Schuettler não encontrou dificuldades para garantir sua vaga na terceira rodada do Brasil Open - torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, litoral da Bahia. Cabeça-de-chave número 1, o alemão venceu nesta quinta-feira, o norte-americano Paul Golsdestein por dois sets a zero. As parciais foram de 6/0 e 6/1. Oitavo colocado no ranking de Entradas e 6º na Corrida dos Campeões, o alemão vai enfrentar o vencedor do confronto entre o paraguaio Ramon Delgado e o brasileiro Flávio Saretta.