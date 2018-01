Schuettler avança e pode enfrentar Guga O tenista alemão Rainer Schuettler venceu nesta sexta-feira com facilidade o paraguaio Ramón Delgado (algoz de Flávio Saretta) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e se classificou às semifinais do Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe. Agora, Schuettler vai enfrentar o vencedor do jogo entre Ricardo Mello e Gustavo Kuerten.