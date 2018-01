Schuettler bate francês em São Petersburgo O tenista alemão Rainer Schuettler venceu nesta quarta-feira o francês Jean-René Lisnard por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1, e segue como favorito a conquista de mais um título do torneio de São Petersburgo. Já o bielo-russo Max Mirnyi caiu diante do russo Igor Andreyev por 6-4 e 7-6 (7/1), enquanto pelas oitavas-de-final, o norte-americano Vincent Spadea eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 6-4, 4-6 e 7-5.