Schuettler cai na estréia em Casablanca Cabeça-de-chave número 1, o tenista alemão Rainer Schuettler foi eliminado logo na primeira rodada do Torneio de Casablanca, no Marrocos. Ele perdeu nesta segunda-feira para o checo Tomas Zib por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Em outros jogos disputados no Torneio de Casablanca, que distribui US$ 415 mil em prêmios, o finlandês Jarkko Nieminen derrotou o romeno Victor Hanescu por 6/3 e 7/6 (7/2) e o espanhol Nicolas Almagro ganhou do alemão Lars Burgsmueller por duplo 6/2.