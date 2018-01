Schuettler e Aynaui disputam título O tenista alemão Rainer Schuettler e o marroquino Yunes El Aynaui jogarão, neste domingo, a final do Aberto de Munique, que distribui US$ 381 mil em prêmios. Schuettler venceu o checo Radek Stepanek, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, enquanto El Aynaui, único cabeça-de-chave que chegou às semifinais, superou o russo Mijail Yuzhny, por 2 seta a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/3).