Schuettler é campeão do torneio de Lyon O tenista alemão Rainer Schuettler sagrou-se neste domingo campeão do torneio de Lyon ao vencer o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em 1h50 de jogo. Vencedor do torneio de Tóquio, na semana passada, ele já havia garantido classificação à Copa Masters, que reúne os oito melhores do ano, ao passar às semifinais do torneio francês.