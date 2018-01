Schuettler e Grosjean seguem com vitórias Além da classificação de Gustavo Kuerten, mais dois favoritos garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio de São Petersburgo nesta quinta-feira. O alemão Rainer Schuettler, que busca seu terceiro título no mês depois de vencer Tóquio e Lyon, passou fácil pelo bielo-russo Vladimir Voltchkov por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. O francês Sebastien Grosjean também não teve dificuldades para ganhar de seu compatriota Anthony Dupuis por duplo 6-2. Nos demais jogos, o alemão Lars Burgsmuller ganhou do espanhol Fernando Vicente e o russo Mikhail Youzhny eliminou seu compatriota Yevgeny Kafelnikov.