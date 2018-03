Schuettler elimina Hewitt em Montecarlo O alemão Rainer Schuettler, sempre sisudo e com caras de poucos amigos, fez o inusistado na sua vitória desta quinta-feira sobre o australiano Lleyton Hewitt, no Masters Series de Montecarlo. Ganhou o jogo por 6/4, 3/6 e 6/4, mas em certo momento do segundo set, em uma bola duvidosa, foi até a sua raqueteira - sempre cheia de raquetes camisestas, toalhas, meias, munhequeiras - para buscar um novo equipamento: uma máquina fotográfica. Certo de que o juiz de cadeira havia errado, apontou a câmera para a marca da bolinha no saibro e clicou. A foto não serviu como prova e nem mesmo mudou a marcação do árbitro, mas certamente vai merecer um lugar especial na sua prateleira de troféus. Pelo inusitado, Schuettler pagou com uma advertência do juiz de cadeira, o italiano Romano Grillotti, que meio assustado puniu o tenista por não ter respeitado o tempo máximo para estar pronto para a disputa do próximo ponto. Schuettler nem precisou usar a fotografia, que daria um ponto a seu favor, para manter-se no campeonato. Afinal, mostrou muita garra e disposição para vencer o australiano, que chegou a liderar o terceiro e decisivo set por 3 a 0, antes de cair nas oitavas-de-final. Agora, o alemão desafia o inglês Tim Henman, que sofreu para vencer o chileno Nicolas Massu por 3/6, 6/4 e 6/3. E de volta ao seu bom tênis, o russo Marat Safin ganhou do australiano Wayner Arthurs por 6/4 e 6/2 e joga nesta sexta-feira uma das quartas-de-final diante do espanhol Albert Martin, que ganhou de Agustin Calleri por 6/3, 3/6 e 7/6 (7/1). Apesar da eliminação de Calleri, os argentinos mantêm-se bem na disputa. Guillermo Coria marcou 4/6, 6/1 e 6/4 no romeno Andrei Pavel e agora enfrenta o compatriota David Nalbandian, que eliminou o francês Fabrice Santoro por 6/3 e 6/2. Em outros jogos do dia, o espanhol Carlos Moyá ganhou do argentino Juan Ignacio Chela por 6/4 e 7/6 (7/4) e enfrentará o russo Nikolay Davydenko, que superou o croata Ivan Ljubicic por 6/2 e 6/2.