Schuettler elimina Roddick nos EUA O tenista alemão Rainer Schuettler garantiu nesta sexta-feira a vaga nas semifinais do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ele derrotou o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e agora irá enfrentar o vencedor de Gustavo Kuerten e James Blake. A outra semifinal do torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios, já está definida. O australiano Lleyton Hewitt jogará contra o norte-americano Vincent Spadea.