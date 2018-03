Schuettler enfrenta Coria na final de Mônaco O tenista alemão Rainer Schuettler se classificou neste sábado para a final do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o espanhol Carlos Moyá por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-5) e 6/4. Esta é a primeira vez que o alemão garante vaga numa final de torneio masters. Schuetller - que na estréia eliminou o brasileiro Gustabo Kuerten - vai enfrentar na final o argentino Guillermo Coria, que na abertura da rodada, venceu o russo Marat Safin, em três sets: as parciais foram de 6/4, 1/6 e 6/3. Esta decisão em Montecarlo vai reunir um tenista de muita técnica e habilidade, como Coria, diante da força e persistência do alemão, que neste ano ainda não havia conseguido uma boa campanha, mas agora disputa um título importante.