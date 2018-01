Schuettler próximo de disputar o Masters Sem ter ganho um título sequer na atual temporada, mas com os vice-campeonatos na Austrália e do Brasil Open, o tenista alemão Rainer Schuettler praticamente garantiu uma das oito vagas do Masters Cup de Houston, ao alcançar as quartas-de-final do ATP Tour de Tóquio, com vitória sobre o norte-americano Robert Kendrick por 6/3 e 6/2. Até agora, cinco jogadores já estão oficialmente classificados para o Mundial: Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Andre Agassi, Roger Federer e Guillermo Coria. ?Sabia que se jogasse bem no Brasil e fizesse boa campanha em Tóquio teria boas chances de ir a Masters Cup", disse Schuettler. ?Ainda tenho esperança de boas campanhas também nos próximos Masters Series - Madri e Paris -, mas precisava melhorar minha média de pontos nos cinco ATPs que posso contar." O ranking atualmente é formado pelos pontos conquistados nos quatro Grand Slams, nos nove Masters Series e os cinco melhores resultados alcançados em torneios da série ATP Tour, como o Brasil Open e o de Tóquio. Além de Schuettler, já praticamente garantido entre os oito, o australiano Mark Philippoussis também avançou para as quartas-de-final de Tóquio - ganhou de Mario Ancic por 6/4 e 7/5 - e entrou definitivamente na briga por uma vaga em Houston. Vai disputar por um lugar na competição, ao lado de Carlos Moya, David Nalbandian e Lleyton Hewitt. Aposentadoria - Ex-número 1 do mundo, ex-campeão de Roland Garros e dono de 26 títulos de simples, mais 27 de duplas na carreira, o russo Yevgeny Kafelnikov, de 29 anos, deixou claro que vai mesmo aposentar-se. Ao perder seu jogo em Moscou para Sargis Sargsian, revelou estar descontente com seus últimos resultados e garantiu que não jogará mais na Davis. Dono de uma fortuna, construida a custo de muito talento e trabalho - sempre foi um dos jogadores que mais torneios disputava por ano - Kafelnikov é hoje um feroz investidor nas bolsas de quase todo o mundo. ?Não vou anunciar aposentadoria, mas no próximo ano acho que não verão meu nome na lista de entradas dos torneios."