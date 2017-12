Schuettler surpreende e derrota Roddick Estava tudo arrumado para Andy Roddick fazer a festa em Houston, depois de ter assegurado que terminará o ano como número 1 do mundo. Tinha a namorada a tiracolo, a atriz de Hollywood, Mandy Moore, e até contou com o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, na arquibancada, além de a ATP ter programado uma cerimônia em homenagem ao norte-americano. Mas ninguém contava com a raça do paredão Rainer Schuettler, que carimbrou a faixa de número 1 Andy Roddick, ao vencê-lo por 4/7, 7/6 e 7/6. Este resultado, embolou a definição dos classificados para as semifinais do grupo vermelho, que ainda conta com Carlos Moya e Guillermo Coria que se enfrentariam nesta quinta-feira à noite. Para Roddick, na verdade, esta derrota não afeta sua condição de número 1, pois foi favorecido pela derrota, na noite anterior, do espanhol Juan Carlos Ferrero por 2/6, 6/3 e 6/4, num jogo equilibrado e emocionante. Este resultado também não tira o brilho da atual temporada do norte-americano que ao lado do competente técnico Brad Gilbert, celebra um ano brilhante, em que conquistou inclusive o seu primeiro título de Grand Slam, no US Open. É agora o 6º jogador norte-americano (e o 13º da história ) a encerrar uma temporada como número 1, colocando seu nome ao lado de Jimmy Connors - líder de 1974 a 78 -, de John McEnroe - de 81 a 84 -, de Jim Courier - 92 - de Pete Sampras - de 93 a 98 - e de Andre Agassi, o último jogador dos Estados Unidos a terminar uma temporada no topo do ranking, em 1999. "É uma honra muito grande estar ao lado destes nomes", afirmou Roddick. "É incrível como as coisas andaram este ano, finalizando a temporada ao lado da minha torcida, dos meus amigos e da minha família e celebrando a condição de número 1. É muito mais do que poderia imaginar." VALE MUITO - A partida desta sexta-feira entre Roger Federer, já classificado para as semifinais, e Juan Carlos Ferrero, sem chances de seguir na competição, vale muito. Afinal, pode estar em disputa a vice-liderança do ranking mundial. Se o espanhol vencer termina o ano como número 2, enquanto o suíço precisa vencer esta partida e ainda conquistar o título de Houston para superar Ferrero. Sem contar ainda que uma vitória no round-robin vale US$ 120 mil e cem pontos extras para o ranking mundial, pois o Masters Cup entra como 19º resultado, enquanto todos os outros tenistas do circuito somam apenas 18 resultados. Ainda jogam, Schuettler x Moya e Coria x Roddick.