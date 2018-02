Schuettler vai à 2ª rodada em Hale O tenista alemão Rainer Schuettler avançou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Halle, na Alemanha, ao derrotar com facilidade o checo Jan Hernych. Cabeça-de-chave número dois do torneio, Schuettler venceu com parciais de 6/2 e 6/3. O russo Mijail Youzhny teve trabalho, mas conseguiu derrotar o alemão Florian Mayer por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4-7), 6-2 e 7-6 (7-2). O italiano Andreas Seppi, por sua vez, surpreendeu e eliminou o russo Nikolai Davydenko também em três sets: 7-6 (7-5), 2-6 e 6-3. O torneio de Halle - disputado em piso de grama - é considerado um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 21 de junho.