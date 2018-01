Schuettler vai às quartas-de-final em Lyon O tenista alemão Rainer Schuetller garantiu classificação às quartas-de-final no torneio de Lyon ao vencer nesta quinta-feira o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/2) e 7-5. O resultado praticamente coloca Schuettler entre os oito que vão disputar a Copa Masters, no final do ano, em Houston. Nos demais jogos do dia, o tailandês Paradorn Srichaphan eliminou o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, enquanto o norte-americano Robby Ginepri bateu o seu compatriota Mardy Fish por 4-6, 6-3 e 6-3.