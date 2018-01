Schuettler vai enfrentar Youzhny em Lyon O tenista alemão Rainer Schuettler garantiu vaga na fase semifinal do torneio de Lyon ao vencer nesta sexta-feira o belga Xavier Malisse por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4. Ele vai enfrentar na próxima fase o russo Mijail Youzhny, vencedor do confronto contra o norte-americano Robby Ginepri por 7-6 (7/3) e 6-2.