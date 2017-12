Schuettler vence Guillermo Coria O tenista alemão Rainner Schuettler começou bem sua participação na Masters Cup - a Copa do Mundo de Tênis - que reúne os oito melhores da temporada 2003 em Houston, nos Estados Unidos. Em partida válida pelo Grupo Vermelho realizada nesta terça-feira, Schuttler derrotou o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 1. As parciais foram 6/3, 4/6 e 6/2, com 2h25 de duração. A rodada de abertura neste grupo será completada ainda nesta terça com o confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o espanhol Carlos Moyá. Duas partidas foram realizadas ontem pelo Grupo Azul. David Nalbandian venceu Juan Carlos Ferrero e Roger Federer derrotou Andre Agassi. Nesta quarta-feira, Federer pega Nalbandian e Ferrero enfrenta Agassi.