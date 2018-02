Schuettler vence Kiefer no duelo alemão Rainer Schuettler levou a melhor no duelo alemão nas quartas-de-final do Torneio de Halle, na Alemanha. Ele ganhou de Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). Agora, seu adversário nas semifinais da competição que distribui quase US$ 1 milhão em prêmios será o norte-americano Mardy Fish, que eliminou o espanhol Fernando Verdasco. Os outros semifinalistas em Halle saem ainda nesta sexta-feira, nos jogos Jiri Novak (RCH) x Tommy Haas (ALE) e Roger Federer (SUI) x Arnaud Clement (FRA).