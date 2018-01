Schuettler vence Massu em Paris-Bercy O tenista alemão Rainer Schuettler eliminou nesta quinta-feira o chileno Nicolas Massu por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em jogo válido pelas oitavas-de-final do Masters Series de Paris-Bercy. Ele vai enfrentar na próxima fase o romeno Andrei Pavel, que se classificou às quartas-de-final sem precisar jogar. Seu adversário, o argentino Guillermo Coria, com febre alta, não entrou em quadra.