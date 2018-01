Schuettler x Clement na final em Lyon Rainer Schuettler, da Alemanha, versus Arnaud Clement, da França. Os dois tenistas decidem neste domingo a final do torneio de Lyon. Schuettler garantiu a vaga ao vencer neste sábado o russo Mijail Youzhny por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-5, enquanto Clement foi à final depois de bater o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3.