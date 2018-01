Schuttler e Arazi eliminados em Paris O tenista alemão Rainner Schuttler foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do Masters Series de Paris. Cabeça-de-chave número 5, Schuttler foi derrotado pelo romeno Andrei Pavel por dois sets a um, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-2. Em outra partida do dia, o checo Jiri Novak passou fácil pelo marroquino Hicham Arazi. Venceu o jogo em dois sets, com parciais de 6-2 e 6-1.