Scott Draper é no novo treinador de Lleyton Hewitt O ex-tenista australiano Scott Draper será o novo treinador de seu compatriota Lleyton Hewitt para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2007 que começa no dia 15 de janeiro em Melbourne. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo empresário do ex-número um do mundo, Justin Cohen. Hewitt estava sem técnico desde a última sexta-feira, quando demitiu Roger Rasheed, que ocupava a função há três anos e meio. Os dois brigaram depois da derrota do tenista para o russo Igor Kunitsyn no torneio de Adelaide. "Vamos ver como as coisas andarão nas próximas semanas", declarou Cohen em um comunicado. "Scott (Draper) é uma pessoa muito positiva e serena, estamos muito contentes de termos ele conosco". Hewitt, de 25 anos, o atual n.º 19 do mundo, preferiu não participar do torneio de Sydney que acontece nesta semana para se dedicar exclusivamente aos treinamentos visando o Aberto da Austrália, competição em que foi finalista em 2005 contra o russo Marat Safin. Desde que começou a jogar no circuito profissional, em 1998, Hewitt teve três técnicos: Darren Cahill e Jason Stoltenberg, que pediram demissão, e Roger Rasheed.