Seles abandona torneio em Miami A tenista norte-americana Monica Seles desistiu de disputar o Masters Series de Miami, por causa de uma contusão no pé esquerdo. Ela sofreu uma fratura no local durante um treino no mês passado, o que já a impediu de jogar o torneio em Indian Wells. Agora, tinha sido indicada como 10ª cabeça-de-chave em Miami, competição que já venceu duas vezes (90 e 91), mas será substituída pela australiana Evie Dominikovic.