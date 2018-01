Seles arrasa na estréia em Xangai A tenista norte-americana Monica Seles não teve o menor problema em sua estréia no torneio de Xangai. Venceu nesta terça-feira, a eslovaca Lenka Nemeckova por dois sets a zero -parciais de 6/0 e 6/0. A paraguaia Rossana de los Ríos também se classificou para as oitavas-de-final do torneio, ao derrotar a italiana Adriana Serra-Zanetti por 6/2 e 6/3. Curiosamente, De los Ríos e Serra-Zanetti atuam juntas no torneio de duplas e também nesta terça, foram derrotadas pelas australianas Alicia Molik e Nicole Pratt.