Seles avança no Torneio do Dubai A tenista norte-americana Monica Seles passou nesta terça-feira para a terceira rodada do Torneio do Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 4 da competição, ela venceu a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Mais seis partidas foram disputadas nesta terça-feira. A espanhola Conchita Martinez derrotou a italiana Rita Grande por 6/3 e 6/2, a alemã Anca Barna venceu a russa Elena Likhovtseva por 6/3 e 6/0, a grega Eleni Daniilidou ganhou da tunisiana Selima Sfar por 7/6 (7/2) e 6/2, a búlgara Magdalena Maleeva passou pela suíça Emmanuelle Gagliadi por 7/5 e 6/2, a suíça Patty Schnyder superou a australiana Nicole Pratt por 6/4 e 7/5 e a russa Anastasia Myskina eliminou a sua compatriota Dinara Safina por 6/4 e 6/3.