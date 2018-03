Seles cai na estréia em Roland Garros A tenista norte-americana Monica Seles foi eliminada nesta terça-feira, na primeira rodada de Roland Garros ao ser derrotada pela russa Nadia Petrova. Com um tênis irreconhecível, Seles perdeu por dois sets a zero, com as surpreendentes parciais de 6/4 e 6/0 em apenas 61 minutos de jogo. Campeã do torneio em três oportunidades - 90, 91 e 92 - Seles nunca havia perdido na primeira rodada em um torneio do circuito Grand Slam. Monica Seles foi a jogadora mais jovem da história ao vencer em Roland Garros - tinha 16 anos e meio em 90, quando derrotou a alemã Steffi Graf. Neste ano, no entanto, vem enfrentando seguidos problemas de contusão.