Seles dá adeus ao bi no Brasil Open A tenista grega Eleni Daniilidou surpreendeu a atual campeã do Brasil Open, a norte-americana Monica Seles, e derrotou nesta sexta-feira a adversária, número 5 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-5. A vitória classificou a tenista grega à final da competição e agora ela aguarda a vencedora do confronto entre a iugoslava Jelena Dokic e a russa Anastasia Myskina para disputar o título.