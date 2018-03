Seles desiste de Roland Garros A tenista norte-americana Meghann Shaughnessy será a 16ª cabeça-de-chave do torneio Roland Garros. Ela herdou a condição de favorita após a desistência da compatriota Monica Seles. A organização do torneio ainda não divulgou o motivo da desistência de Seles - que conquistou o título em Roland Garros em 91 e em 92. Com a saída de Seles, a definição das cabeças-de-chave ficou da seguinte maneira: 1 - Martina Hingis (SUI). 2 - Venus Williams (EUA). 3 - Lindsay Davenport (EUA). 4 - Jennifer Capriati (EUA). 5 - Amélie Mauresmo (FRA). 6 - Serena Williams (EUA). 7 - Elena Dementieva (RUS). 8 - Conchita Martínez (ESP). 9 - Nathalie Tauziat (FRA). 10 - Amanda Coetzer (África do Sul). 11 - Arantxa Sánchez Vicario (ESP). 12 - Kim Clijsters (BEL). 13 - Magdalena Maleeva (BUL). 14 - Justine Hénin (BEL). 15 - Jelena Dokic (IUG). 16 - Meghann Shaughnessy (EUA).