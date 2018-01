Seles é campeã do Brasil Open A tenista norte-americana Monica Seles conquistou neste sábado o título do Brasil Open - torneio da ATP realizado na Costa do Sauípe, na Bahia - ao vencer a iugoslava Jelena Dokic por dois sets a zero, num duplo 6/3. Aos 27 anos, Seles chegou ao 49º título na carreira.