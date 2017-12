Seles e Davenport estão na semifinal A tenista norte-americana Monica Seles garantiu hoje sua vaga nas semifinais do Torneio de San Diego ao derrotar sua compatriota Jennifer Capriati em um duplo 6/3. Capriati - que neste ano venceu na Austrália e em Roland Garros - havia vencido o torneio de San Diego nos anos de 91 e 92. Na próxima rodada, Seles vai enfrentar a vencedora da partida entre Martina Hingis e a japonesa Ai Sugiyama, Outra que passou para as semifinais foi Lindsay Davenport. A norte-americana venceu a francesa Sandrine Testud por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 5/7 e 7/6 (7-5). Agora, Davenport espera a vencedora do confronto entre a francesa Nathalie Tauziat e a norte-americana Venus Williams. Venus foi a campeã do ano passado.