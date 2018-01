Seles e Davenport na final em Tóquio As norte-americanas Monica Seles e Lindsay Davenport irão disputar neste domingo a final do Torneio de Tóquio, no Japão, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Nas semifinais, que teve apenas com tenistas dos Estados Unidos, Seles ganhou de Chanda Rubin por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 6/2) e Davenport derrotou Lisa Raymond pelo mesmo placar, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4.