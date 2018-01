Seles é eliminada na segunda rodada A tenista norte-americana Monica seles foi eliminada nesta quarta-feira na segunda rodada do Torneio do Catar, ao ser derrotada pela russa Lina Krasnouroutskaya por dois sets a zero. A russa, apenas número 96 do ranking da WTA, venceu com parciais de 7/5 e 7/5. Nas quartas-de-final, ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a espanhola Conchita Martinez e a britânica Lucie Ahl. Outro resultado surpreendente da rodada foi a vitória da russa Anastasia Myskina sobre a francesa Mary Pierce. Myskina venceu com parciais de 7/5 e 6/4 e nas quartas vai enfrentar a sua compatriota Dinara Safina, que eliminou Svetlana Kuznetsova também em dois sets: 6/4 e 6/3. Em outra partida das oitavas-de-final, a búlgara Magdalena Maleeva avançou ao derrotar a eslovaca Martina Sucha por 6/4 e 6/2. O Aberto do Catar distribui US$ 170 mil em prêmios.