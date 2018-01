Seles e Henin vão à final em Dubai A belga Justine Henin e a norte-americana Monica Seles se classificaram nesta sexta-feira para a final do Torneio de Dubai. Primeira cabeça-de-chave, Henin garantiu sua vaga ao derrotar a americana Jennifer Capriati, por dois sets a um, com parciais de 7-5, 4-6 e 6-4. Seles, por sua vez, foi beneficiada pela desistência da francesa Amelie Mauresmo. A francesa, favorita número 2, teve de abandonar a quadra por contusão, no quarto game do segundo set, com 2 a 2 no placar. O primeiro set Seles havia vencido por 6-2. O Torneio de Dubai divide 585 mil dólares em prêmio.